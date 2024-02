Boston Omaha Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie der Boston Omaha wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 positiven Bewertungen, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen durch Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Boston Omaha-Aktie liegt bei 36,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 130,01 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Boston Omaha-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage mit 17,03 USD bewertet wird, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 15,76 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,58 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, ergibt für die Boston Omaha-Aktie einen Wert von 28,7, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,01 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Boston Omaha in den sozialen Medien zu verzeichnen war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird weniger diskutiert als normal und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie dadurch mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.