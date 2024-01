Boston Omaha Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Boston Omaha aktuell mit dem Wert 46,79 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Boston Omaha von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher neutral. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Von Analysten wird die Boston Omaha-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Boston Omaha vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (36,25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 129,43 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Boston Omaha eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der aktuelle Kurs der Boston Omaha von 15,8 USD ist mit -11,48 Prozent Entfernung vom GD200 (17,85 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,2 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,95 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Boston Omaha-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.