Boston Beer Aktie: Das wird teuer!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben die Boston Beer-Aktie auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv ausfielen. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Boston Beer in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 345,03 USD für die Boston Beer-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 295,1 USD, was einem Unterschied von -14,47 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "Schlecht" vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 339,35 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -13,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Boston Beer-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Analysten schätzen die Aktie von Boston Beer auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenmeinungen fielen 0 positiv, 4 neutral und 0 negativ aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Boston Beer vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 350,75 USD, was einer Erwartung von 18,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 39,33, was 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.