Boston Beer Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie der Boston Beer wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als neutral, während keine eine positive Einschätzung abgaben. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Boston Beer im letzten Monat. Der durchschnittliche Erwartungskurs liegt bei 350,75 USD, was einer Erwartung von 18,86 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 295,1 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Meinungen zu Boston Beer auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Boston Beer in den sozialen Medien besprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie für ihre positive Stimmung mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Daten weist die Aktie der Boston Beer derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,33 auf, was 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Getränkebranche liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält die Bewertung "Schlecht" auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt, dass der RSI der Boston Beer bei 51,36 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 71,59 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des RSI auf "Schlecht" eingestuft.