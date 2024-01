Boston Beer Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Boston Beer-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, wobei die 200-Tage-Linie aktuell bei 341,19 USD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 360,12 USD, was einem Abstand von +5,55 Prozent entspricht und somit eine Einstufung von "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 345,56 USD, was einer Differenz von +4,21 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis beider Zeiträume.

Im Branchenvergleich konnte Boston Beer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,96 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -11,68 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,64 Prozent. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 168,08 Prozent verzeichnete, liegt Boston Beer 163,11 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei den fundamentalen Kriterien weist die Boston Beer-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,56 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 34,54 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich ein eher neutrales Bild. Die Diskussionsintensität der Aktie war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für die Boston Beer-Aktie.