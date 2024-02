Boston Beer Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Boston Beer werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Boston Beer hatte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Boston Beer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie von Boston Beer ein "Neutral"-Rating. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 61,72, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,51, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators liegt somit bei "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Boston Beer im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,38 Prozent erzielt, was 178,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt -15,78 Prozent, wobei Boston Beer aktuell 7,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral".

Die Dividendenpolitik von Boston Beer erhält aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -4,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke" bedeutet.