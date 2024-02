Boston Beer Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Boston Beer-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,1 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Boston Beer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,38 Prozent erzielt, was 175,88 Prozent unter dem Durchschnitt im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -14,58 Prozent, wobei Boston Beer aktuell 6,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Boston Beer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 44,19 um 42 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt aus Sicht der fundamentalen Analyse zur Einstufung "Schlecht".