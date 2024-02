Boston Beer Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Boston Beer liegt der RSI bei 54,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 53,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu Boston Beer abgegeben. Dies spiegelt sich auch in der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Boston Beer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,95 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Getränke-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -41,08 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt Boston Beer mit einer Unterperformance von 73,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten-Einschätzungen der letzten zwölf Monate für Boston Beer zeigen, dass 0 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Daraus ergibt sich insgesamt eine langfristige Einstufung als "Neutral". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das Kursziel für Boston Beer im Durchschnitt bei 350,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,04 Prozent entspricht und somit auch zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.