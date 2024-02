Boston Beer Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Boston Beer hat im letzten Jahr eine Rendite von -8,38 Prozent erzielt, was 30,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Getränkesektor beträgt die mittlere jährliche Rendite -16,72 Prozent, was bedeutet, dass Boston Beer aktuell 8,34 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Boston Beer-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt befindet. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende hat Boston Beer eine Rendite von 0 Prozent, was 4,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität der Aktie.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass alle Bewertungen als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 350,75 USD, was einem Abwärtspotential von -1,5 Prozent entspricht. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Boston Beer-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Analysepunkten.