Boston Beer Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Boston Beer in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Faktor zur Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, weshalb die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Boston Beer. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 67,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Boston Beer überkauft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Boston Beer 0-mal mit "Gut", 4-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Aktuell liegt der Kurs von Boston Beer bei 301,68 USD. Analysten erwarten eine Entwicklung von 16,27 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 350,75 USD festgelegt, was eine "Gut"-Einschätzung bedeutet.

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 39, was bedeutet, dass die Börse 39,33 Euro für jeden Euro Gewinn von Boston Beer zahlt. Dies ist 32 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.