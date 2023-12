Boston Beer Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Boston Beer hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt fünf Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus fünf "Neutral"-Meinungen und keiner "Gut"- oder "Schlecht"-Meinung zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Boston Beer. Anhand des Durchschnitts der Kursprognose von 350,75 USD für das Wertpapier ergibt sich laut den Analysten ein Aufwärtspotenzial von 0,19 Prozent vom letzten Schlusskurs (350,07 USD) aus. Daher wird eine "Neutral"-Empfehlung für Boston Beer ausgesprochen.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Stimmung rund um Boston Beer überwiegend positiv ist. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien über Boston Beer aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Im Branchenvergleich hat Boston Beer in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -12,84 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Boston Beer eine Outperformance von +17,81 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im Sektorvergleich lag die mittlere Rendite des "Verbrauchsgüter"-Sektors bei 152,71 Prozent im letzten Jahr, wobei Boston Beer 147,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Boston Beer in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Boston Beer derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Getränke") von 3,83 % als schlecht eingestuft wird.

Insgesamt erhält Boston Beer eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen, der positiven Stimmung in den sozialen Medien, der Outperformance im Branchenvergleich und der unterdurchschnittlichen Dividendenrendite.