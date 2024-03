Boston Beer Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um die Aktie von Boston Beer wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Aktie von Boston Beer 0 mal mit "Gut" bewertet, 4 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht". Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus eine neutrale Bewertung. Im Vergleich dazu erwarten die Analysten eine negative Kursentwicklung von -5,22 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 350,75 USD, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Boston Beer aktuell überverkauft ist, was als gutes Signal interpretiert wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt jedoch ein neutrales Signal. Insgesamt führt dies zu einer guten Bewertung des RSI.

Im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Boston Beer im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,95 Prozent erzielt, was 74,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Getränke" liegt die Aktie aktuell 42,05 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.