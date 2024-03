Boston Beer Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den letzten Wochen konnte bei Boston Beer keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Dividendenrendite von Boston Beer liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,44 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es hingegen positive Diskussionen in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Daher wird die Aktie heute mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Boston Beer fällt insgesamt positiv aus. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 350,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,83 Prozent bedeutet. Auf Basis dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.