Boston Beer Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Wilmar International":

Für Boston Beer gibt es von Analysten in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt einer neutralen Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 350,75 USD, was einem möglichen Rückgang von -1,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (357,59 USD) entspricht. Insgesamt erhält die Boston Beer-Aktie daher eine neutrale Empfehlung von Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 43. Dies bedeutet, dass die Börse 43,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Boston Beer zahlt, was 26 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 34. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 341,33 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +3,37 Prozent, was ebenfalls auf ein neutrales Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Boston Beer niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 4,1 Prozent. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als schlecht eingestuft.