Boston Beer Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten Wochen konnte bei Boston Beer keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was auf eine "Neutrale" Bewertung hinweist. Auch die Diskussion über die Aktie hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Boston Beer liegt bei 95,46, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 57,5, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht" Rating.

Das Anleger-Sentiment für Boston Beer ist überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Boston Beer mit "Neutral" bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von -3,14 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 345,03 USD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend erhält die Aktie in der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".