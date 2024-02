Boston Beer Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Aktie der Boston Beer wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 0 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Es gab im letzten Monat keine Aktualisierungen seitens der Analysten.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Boston Beer liegt bei 350,75 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 354,43 USD liegt. Daraus ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -1,04 Prozent, was die Einstufung "Neutral" bestätigt.

Technisch gesehen ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 345,83 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 354,43 USD, was einer Abweichung von +2,49 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl im 200- als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Boston Beer im Vergleich zur Branche Getränke eine Rendite von 0 % aus, was 13,4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Boston Beer-Aktie liegt bei 54,55, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Analysten und der technischen Analyse eine Gesamteinstufung als "Neutral" für die Aktie der Boston Beer.

