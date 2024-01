Boston Beer Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Boston Beer-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 339,83 USD liegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 345,59 USD, was einem Unterschied von +1,69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 347,34 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,5 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Boston Beer-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten schätzen die Aktie langfristig als "Neutral" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 0 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet haben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird im Mittel auf 350,75 USD geschätzt, was einer Erwartung von 1,49 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI7 bei 71,24 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Boston Beer-Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Boston Beer eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,79 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 3,79 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.