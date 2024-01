Boston Beer Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Aktie des Unternehmens Boston Beer weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken eine neutrale Stimmungslage festgestellt, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie von Boston Beer in diesen Punkten als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als überbewertet angesehen, da das KGV mit 43,56 insgesamt 38 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke" liegt, der 31,65 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

