Boston Beer Aktie: Kaum zu glauben!

Boston Beer wird derzeit als überbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 43,56 liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 34,56 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet das Unternehmen niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis, dass die Boston Beer-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Die einfachen Charttechnik-Bewertungen basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 und 50 Handelstage führen ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Boston Beer-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis ein "Neutral"-Rating.