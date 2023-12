Boston Beer Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Boston Beer verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,39 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt die Aktie 161,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Getränkebranche beträgt -14,01 Prozent, und Boston Beer liegt aktuell 5,62 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Boston Beer-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 41,82 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einstufung des Wertpapiers.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Boston Beer insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als neutral eingestuft wird. Basierend auf einer Kursprognose von 350,75 USD ergibt sich laut Analysten ein Abwärtspotenzial von -1,27 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den vergangenen Diskussionen wider, was auch zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Boston Beer in allen Bereichen eine neutrale Bewertung.