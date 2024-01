Boston Beer Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Diskussionen über Boston Beer in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Dies ist die Einschätzung unserer Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Boston Beer wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Boston Beer von Analysten insgesamt mit 0 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ebenfalls ein "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 350,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -2,41 Prozent entspricht.

Die technische Analyse der Boston Beer-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 342,27 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 359,4 USD liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (348 USD) zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Aktie der Boston Beer insgesamt die Einschätzung "Neutral".

