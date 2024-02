Boston Beer Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Boston Beer-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Boston Beer. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 350,75 USD, was einem Abwärtspotential von -0,33 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Boston Beer eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Boston Beer mit einer Rendite von 6,95 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,39 Prozent, wobei Boston Beer mit 23,34 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Boston Beer von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Boston Beer liegt bei 52,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch ein Gesamtrating von "Neutral".