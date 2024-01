Boston Beer Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Derzeit wird die Aktie von Boston Beer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 43,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Boston Beer zahlt, was 8 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des überdurchschnittlichen KGV wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Boston Beer ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Boston Beer, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Boston Beer langfristig als "Neutral"-Titel ein, wobei keine aktuellen Analystenupdates vorliegen. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 350,75 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Boston Beer im letzten Jahr eine Rendite von 4,96 Prozent erzielt, was jedoch 147,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit Wertpapieren aus der Branche "Getränke" liegt die Aktie von Boston Beer jedoch 17,08 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.