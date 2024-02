Boston Beer Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Aktie von Boston Beer wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,19 bewertet, was 42 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Getränkebranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Boston Beer im letzten Jahr eine Rendite von -8,38 Prozent erzielt, was 175,88 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Getränke" liegt die Rendite jedoch 6,2 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Boston Beer haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Boston Beer-Aktie sowohl dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch dem der letzten 50 Handelstage nahe liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.