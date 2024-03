Boston Beer Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Boston Beer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor 52,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt 48,78 Prozent, und Boston Beer liegt aktuell 41,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von Boston Beer mit 298,67 USD nun -13,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -13,65 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Boston Beer liegt bei 95,96, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,21, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Boston Beer insgesamt mit 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 350,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 17,44 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Boston Beer die Einschätzung "Gut".