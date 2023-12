Boston Beer Aktie: Einfach unglaublich

Boston Beer hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Boston Beer. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 350,75 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 0,19 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Boston Beer derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Boston Beer ist überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Boston Beer in den sozialen Medien. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Boston Beer daher aufgrund der Analystenbewertung, der Dividendenrendite, der Stimmung in den sozialen Medien und des Sentiments als "Neutral" eingestuft.