Boston Beer Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Aktie von Boston Beer wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 350,75 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,88 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Fundamental betrachtet weist die Boston Beer-Aktie ein aktuelles KGV von 43,56 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 34,56 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Boston Beer eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und drei negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Boston Beer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft.