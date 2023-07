Boston Beer Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Boston Beer, die im Segment "Brauereien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 24.07.2023, 23:06 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 303.17 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Boston Beer einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Boston Beer jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Boston Beer beläuft sich mittlerweile auf 340,26 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 303,17 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,9 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 318,99 USD. Somit ist die Aktie mit -4,96 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Boston Beer erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (300 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -1,05 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 303,17 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Boston Beer erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Boston Beer ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Boston Beer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,76, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 69,97, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

