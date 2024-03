Boston Beer Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Boston Beer. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite für Boston Beer beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Boston Beer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 346,03 USD. Der letzte Schlusskurs von 295,53 USD weicht somit um -14,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (345,95 USD) zeigt eine Abweichung von -14,57 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Boston Beer-Aktie als überbewertet, da das KGV mit 43,27 insgesamt 46 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke" (29,63). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".