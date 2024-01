Boston Beer Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurden vor allem positive Meinungen über die Aktie von Boston Beer in den sozialen Medien diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vermehrt mit den positiven Themen rund um Boston Beer, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Boston Beer im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,96 Prozent erzielt, was 147,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -12,12 Prozent, wobei Boston Beer aktuell 17,08 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boston Beer liegt derzeit bei 43, was bedeutet, dass die Börse 43,56 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten schätzen die Aktie von Boston Beer langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 0 Bewertungen positiv, 5 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel wird auf 350,75 USD geschätzt, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.