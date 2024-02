Boston Beer Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Boston Beer Company hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 343,15 USD verzeichnet, während der aktuelle Aktienkurs bei 357,07 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +4,06 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 349,41 USD, was einer Abweichung von +2,19 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Im vergangenen Jahr haben Analysten 0 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Boston Beer Company abgegeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Anleger führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 357,07 USD erwarten Analysten eine Abwärtsentwicklung von -1,77 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 350,75 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine zunehmend negative Stimmung und Meinungen zur Boston Beer Company hin, weshalb unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" einstuft.

Die Dividendenrendite für Boston Beer beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt und daher ebenfalls zu einer neutralen Bewertung durch unsere Analysten führt.