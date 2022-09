Bostik kündigt Teilnahme an der kommenden BATIMAT-Messe 2022 an

Colombes, Frankreich (ots/PRNewswire) -Von 3. bis 6. Oktober 2022 wird Bostik, der Geschäftsbereich für Klebstofflösungen von Arkema, an der Batimat 2022 in Paris teilnehmen, einer großen internationalen Messe für die Bauindustrie.Bostik und Arkema haben sich auf die Entwicklung von Klebstofflösungen spezialisiert, die einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten, und sind damit voll und ganz auf die diesjährige Ausgabe der Batimat-Messe abgestimmt.Die Veranstaltung bietet Bostik daher die perfekte Gelegenheit, mit allen Kunden und Interessenvertretern in Kontakt zu treten und einige der jüngsten Innovationen zu präsentieren: zum Beispiel unser Vorzeigeprodukt, der Weichbodenklebstoff STIX A600, der zur besseren Isolierung von Häusern, zur Renovierung und zur Gewährleistung einer sichereren Raumluftqualität beiträgt. Während der gesamten Messe werden die Experten der Bostik Academy auch Live-Demonstrationen zu den Produkten der One Flooring Range und der Sealing & Bonding Professional Line von Bostik geben.Laut Pedro Paredes, Weltweiter technischer Leiter der W&F Steering Unit bei Bostik, „unterstreicht unsere Präsenz auf dieser wichtigen Baumesse unser Bestreben, die Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern zu stärken und gleichzeitig an der Spitze der aufkommenden Trends in unserer Branche zu bleiben. Wir freuen uns über diese Gelegenheit, dank unseres Bostik Academy-Teams das ganze Spektrum unserer technischen Kompetenz zu demonstrieren und unseren Besuchern zu helfen, durch Wissen bessere Ergebnisse zu erzielen!"Die Kleb- und Dichtstofflösungen von Bostik für den Baumarkt sind Teil eines breiteren, vollständig integrierten Arkema-Angebots für dieses Segment, das Beschichtungs-, Isolierungs- und Dekorationslösungen für Gebäude vom Boden bis zum Dach umfasst.Laden Sie Ihr kostenloses Ticket herunter (https://www.bostik.com/global/en/media/news/global/bostik-at-batimat-2022/) und besuchen Sie die Bostik-Teams in unserem Pavillon 1, STAND P094.Informationen zu Bostik, ein Arkema-UnternehmenBostik, eine Tochtergesellschaft der Arkema-Gruppe und ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialklebstoffe für den Bau-, Verbraucher- und Industriemarkt, entwickelt innovative und multifunktionale Dichtungs- und Klebelösungen, die unser tägliches Leben seit über 130 Jahren prägen. Mit einem Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2019, einer Präsenz in mehr als 40 Ländern und 6.000 Mitarbeitern setzt sich das Unternehmen mit seinen Innovationen für die großen ökologischen, energetischen und technologischen Herausforderungen ein. Es konzentriert sich auf die kontinuierliche Verbesserung und betriebliche Exzellenz, um die Erwartungen seiner Kunden und Partner zu erfüllen. www.bostik.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1696494/Bostik_Logo.jpgKontakt: Hortense BLAZSINE-Mail : hortense.blazsin@bostik.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bostik-kundigt-teilnahme-an-der-kommenden-batimat-messe-2022-an-301637595.htmlPressekontakt:+33 (0)1 49 00 91 23,+33 (0)6 47 94 74 16Original-Content von: Bostik, an Arkema company, übermittelt durch news aktuell