Bossini Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Bossini hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -72,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie von Bossini um 75,61 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,51 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -3,51 Prozent, wobei Bossini aktuell 68,58 Prozent darunter liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bossini diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bossini liegt bei 47,06, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Bossini-Aktie derzeit um 17,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -42,69 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.