Bossini Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) von Bossini liegt bei 70,27, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 70 und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Bossini beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,33 % im Bereich "Spezialität Einzelhandel". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Bossini bei -71,38 Prozent, was mehr als 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,64 Prozent aufweist, liegt Bossini mit 67,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bossini bei 130,11, was über dem Branchendurchschnitt von 39,92 liegt. Aufgrund dieser überbewerteten Position erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.