Bossini Aktie: Kaum zu glauben!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bossini bei 130. Das bedeutet, dass die Börse 130,11 Euro für jeden Euro Gewinn von Bossini zahlt, was 246 Prozent mehr ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde bei Bossini eine mittlere Aktivität gemessen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Bossini-Aktie beträgt aktuell 0,2 HKD, was deutlich darunter liegt (-33 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bossini somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,13 HKD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Bossini auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Bossini-Aktie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Beide Werte zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Bossini eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.