Bossini Aktie: Finger Weg!

Die Hongkonger Einzelhandelskette Bossini hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite und fundamentale Kennzahlen eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,5 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bossini liegt mit 130 über dem Branchendurchschnitt von 47, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung schneidet Bossini ebenfalls schlecht ab. Die Rendite der Aktie liegt mit -49,65 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 4,76 Prozent. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für Bossini in dieser Kategorie.

Auch aus technischer Sicht wird die Aktie von Bossini negativ bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt Werte von 86,84 und 71,17, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch in diesem Punkt erhält Bossini daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für Bossini in Bezug auf Dividende, Fundamentaldaten, Aktienkursentwicklung und technische Analyse. Die Aktie wird von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.