Bossini Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bossini war in den letzten zwei Wochen relativ neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine Themen, die das Interesse der Anleger besonders geweckt haben. Aus diesem Grund wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bossini derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel, mit einem Unterschied von 5,42 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild unter den Investoren und Nutzern im Internet ist ein weiterer wichtiger Maßstab, um die Stimmung rund um Aktien zu beurteilen. Bei Bossini wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt.

Schließlich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bossini einen Wert von 130 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel (KGV von 40,8) eine Überbewertung um etwa 219 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird Bossini daher auch auf dieser Stufe als "schlecht" bewertet.