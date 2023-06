Bossard Aktie: Ist das wirklich wahr?

Für die Aktie Bossard aus dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 21.06.2023, 11:27 Uhr, ein Kurs von 211 CHF geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bossard einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bossard jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,96 liegt Bossard unter dem Branchendurchschnitt (68 Prozent). Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist einen Wert von 49,83 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bossard aktuell 2,58. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -8,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Bossard bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Bossard-Aktie beträgt dieser aktuell 213,62 CHF. Der letzte Schlusskurs (211 CHF) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,23 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bossard somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (221,82 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,88 Prozent Abweichung). Die Bossard-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Bossard auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

