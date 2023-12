Bossard Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Für Bossard wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass Bossard derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Bossard auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Bossard beträgt 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit einem durchschnittlichen KGV von 31 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Bossard-Aktie beträgt derzeit 206,14 CHF, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 217 CHF liegt (+5,27 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+10,26 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bossard. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Die erhöhte Diskussion über Bossard in den sozialen Medien und die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Insgesamt wird Bossard anhand der verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen, was auf eine positive Einschätzung hindeutet.