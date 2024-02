Boss Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Boss war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund dieses Stimmungsbildes.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Boss zeigt der RSI7 aktuell 100 Punkte an, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt an, dass Boss weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Boss-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst. Daher erhält die Boss-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Boss-Aktie derzeit bei 18,74 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 17,75 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -5,28 Prozent und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 17,99 USD, was einer Abweichung von -1,33 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Boss-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.