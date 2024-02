Bosideng International HoldingsADR Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Bosideng ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bosideng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,49 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,83 HKD weicht um +9,74 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,5 HKD) liegt mit einer Abweichung von +9,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, so lassen sich keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen feststellen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz haben sich nicht signifikant verändert, weshalb die Bewertung hier neutral ausfällt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Bosideng mit einer Ausschüttung von 5,71 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,22 % im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Die Differenz von 0,51 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für Bosideng ein insgesamt neutrales bis leicht positives Gesamtbild hinsichtlich der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und der Dividende.