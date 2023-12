Bosideng International HoldingsADR Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

In den letzten Wochen gab es bei Bosideng keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bosideng liegt bei 30,77, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 34,38, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der Bosideng-Aktie bei 3,61 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,44 HKD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,26 HKD, was über dem letzten Schlusskurs von 3,44 HKD liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Bosideng basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Bosideng bei 5,71 Prozent liegt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

