Bosideng International HoldingsADR Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Dividendenrendite von Bosideng liegt aktuell bei 5,71 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bosideng-Aktie liegt bei 22,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber lag.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Bosideng wird als neutral eingestuft, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Medien. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Bosideng in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength Index, technische Analyse und Anlegerstimmung.