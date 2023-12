Bosideng Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Bosideng wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie bei 3,63 HKD festgelegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,41 HKD, was einen Abstand von -6,06 Prozent zur Linie bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,25 HKD, was einem Unterschied von +4,92 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Bosideng-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das KGV der Bosideng-Aktie bei 14,26 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 35,88 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Bosideng anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,33 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 42,59 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bosideng eine Rendite von 5,71 % aus, was 0,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,2 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt wird die Aktie von Bosideng auf der Grundlage der verschiedenen Analysen als "Neutral" bewertet.