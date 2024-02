Bosideng Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Bosideng im Vergleich zum Branchendurchschnitt zeigt eine Rendite von -10,23 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,59 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Bosideng mit 14,83 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Bosideng. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bosideng beträgt derzeit 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 30 haben, als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Bosideng zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 28,26 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Bosideng-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.