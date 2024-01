Bosideng Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Bosideng erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,23 Prozent, was 13,56 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 16,88 Prozent liegt Bosideng 27,12 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite von Bosideng beträgt 5,71 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,13 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso fand keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen statt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat Bosideng ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 32 aufweisen. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.