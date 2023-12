Bosa Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Aktie der Bosa hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 10,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Bosa neutral waren. Auch die Themen auf den sozialen Medien waren in den letzten Tagen größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Für die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI liegt der Wert bei 71,43 Punkten, was bedeutet, dass Bosa momentan als überkauft eingestuft wird. Dahingegen liegt der RSI25 bei 50, was bedeutet, dass Bosa weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Industrie-Branche hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,89 Prozent erzielt, was 23,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -9,13 Prozent, wobei Bosa aktuell 16,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.