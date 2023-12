Bosa Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse und wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bosa-Aktie beträgt aktuell 12, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und wird als "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Bosa zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Bosa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,89 Prozent erzielt, was einer Unterperformance im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Industrie" und der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bosa in den letzten Tagen, ebenso wie die Firmennachrichten der letzten ein bis zwei Tage. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Bosa daher auch in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.