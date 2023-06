Borussia Dortmund weitet Zusammenarbeit mit Vermarkter aus

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Sportmarketingagentur Sportfive weitet ihren Aufgabenbereich beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund aus. Wie die Westfalen am Dienstag mitteilten, wurde die Zusammenarbeit mit dem Vermarkter vorzeitig bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Die Agentur übernimmt demnach zukünftig auch die Vermarktung des Frauenfußballs und im Bereich von eSports. Bei der internationalen Vermarktung soll insbesondere der US-Markt in den Fokus genommen werden. Im Rahmen der Sommervorbereitung reist der BVB in diesem Jahr bereits die USA.

Sportfive arbeitet bereits seit mehr als 20 Jahren mit den Dortmundern zusammen und ist unter anderem für die Sponsorenakquise zuständig. Der BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer arbeitete vor seinem Wechsel zum Bundesligisten unter anderem auch für Sportfive./lap/DP/nas