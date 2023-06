Borussia Dortmund mit lachendem und weinendem Auge.

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Lange darüber spekuliert, jetzt amtlich: Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092) trennt sich wahrscheinlich/eigentlcih fast sicher von Jude Bellingham. Der Spieler steht vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („BVB“) zu Real Madrid C.F. („Real Madrid“). Nur noch die vertraglichen Details seien nun noch abzustimmen und zu dokumentieren. Und dann würden die Spanier eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 103,0 Mio EUR zahlen. Darüber hinaus wurde zusätzlich die Zahlung variabler Transferentschädigungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rd. 30% des Betrags der fixen Transferentschädigung vereinbart. Die variablen Transferentschädigungen sind abhängig vom Erreichen gewisser sportlicher Erfolge von Real Madrid und/oder sportlicher Erfolge bzw. Leistungen des Spielers bei Real Madrid im Zeitraum der nächsten sechs Saisons.

Bilanzeffekt für Ergebnis rund 77 Mio EUR plus X bei Borussia Dortmund.

Dadurch erwartet die Geschäftsführung einen positiven Mindesteffekt auf die Ergebniskennzahlen (EBITDA, EBIT) für das Geschäftsjahr 2023/2024 in der Größenordnung von rd. 77 Mio EUR. Dieser Betrag kann je nach Eintritt von Bedingungen, die für die Zahlung variabler Transferentschädigungen vereinbart wurden, noch anwachsen. Dabei wird das Transfergeschäft nicht in das laufende Geschäftsjahr 2022/2023, sondern in das Geschäftsjahr 2023/2024 fallen.

Bilanz zum 31.03.2023 sah nach neun Monaten zumindest schwarze Zahlen bei Borussia Dortmund. Müssig was bei einer Meisterschaft möglich geworden wäre…